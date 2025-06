La partita più Bella | Salerno ricorda la promozione del Vestuti 35 anni dopo

Una serata indimenticabile per Salerno, che celebra 35 anni dalla storica promozione del Vestuti. In un'atmosfera di festosa nostalgia, il passato si fonde con il presente, richiamando alla memoria le emozioni del 1988. Mentre il frastuono delle trombette riempiva l'aria, i tifosi si sono stretti attorno a ricordi indelebili, testimoni di una passione senza tempo. La storia non è solo da ricordare, ma da rivivere!

Pioveva. Battara, il portiere, poteva ancora raccogliere con le mani il retropassaggio di Agostino Di Bartolomei. Il frastuono delle trombette copriva tutto. Il compianto Claudio Virno Lamberti, a pugni stretti, si girò verso la tribuna e cercò con lo sguardo Peppino Soglia, un uomo minuscolo con.

