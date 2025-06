La parte di Pep sfiderà l’anno prossimo dice Dunne

Il Manchester City sta già preparando la sua rivincita per la prossima stagione, secondo l'ex difensore Richard Dunne. Dopo una campagna deludente, i ragazzi di Pep Guardiola puntano a riconquistare il trono della Premier League. La competizione si fa sempre più accesa, con squadre pronte a dar battaglia e un Liverpool che non sembra voler cedere il passo. Sarà interessante vedere come il City affronterà questa sfida, in un calcio sempre più emozionante e imprevedibile!

2025-06-02 17:21:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester City tornerà di nuovo impegnativo per il titolo della Premier League la prossima stagione, afferma l’ex difensore Richard Dunne. La squadra di Pep Guardiola ha avuto una campagna povera questa volta, finendo 13 punti dietro i campioni di Liverpool e non vincendo un trofeo per la prima volta dal 2016-17. Ma Dunne, che ha fatto oltre 350 presenze per City prima di trasferirsi in Aston Villa nel 2009, pensa che torneranno al vertice la prossima volta. Parlando con William Hill, ha detto: “Il Manchester City tornerà lassù di nuovo per la Premier League la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

