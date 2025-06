La parata del 2 giugno | Caloroso affetto a chi serve lo Stato

Il 2 giugno si è tinto di tricolore e emozione, con una parata che ha celebrato non solo la Repubblica, ma anche il legame profondo tra il Presidente Mattarella e il popolo italiano. Sotto il cielo azzurro, l’affetto per chi serve lo Stato si è manifestato in un abbraccio collettivo. Una festa che ci ricorda quanto sia fondamentale sentirsi parte di una comunità, soprattutto in tempi di sfide globali. Un momento di unità che scalda i cuori!

La mano sul cuore. Gli occhi al tricolore in cielo e nel corteo. E il bagno di folla che lo applaude. Sergio Mattarella dice "grazie". E l'Italia ringrazia lui. La Festa della Repubblica numero 79 ribadisce l'intima connessione tra il Presidente della Repubblica e la gente. Quando arriva a bordo della storica Lancia Flaminia in via dei Fori Imperiali, dopo la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria, gli applausi sono tutti per lui. L'atterraggio dei parà, il doppio sorvolo delle Frecce tricolori, il passo cadenzato dei bersaglieri sono tutte istantanee di una coreografia perfetta.

