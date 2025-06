‘La pagheranno’ lo sfogo di Gennaro Maffia in banca prima del duplice omicidio e l’offerta da 20mila euro

Un omicidio che scuote Bologna, legato a debiti e tensioni. Gennaro Maffia ha sfogato la sua frustrazione in banca, mentre dietro le quinte si celava un'offerta di 20mila euro per risolvere un contratto d'affitto. Questo tragico evento mette in luce il crescente clima di violenza e insoddisfazione economica, rappresentativo di un'epoca in cui le persone lottano per la stabilità. Scopri i retroscena di una vicenda che ha cattur