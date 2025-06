La pace tra Mosca e Kiev in mano a due pregiudicati

La pace tra Mosca e Kiev sembra ora nelle mani di due figure controverse, legate a trascorsi discutibili. Mentre il conflitto ucraino continua a mietere vittime, l'ironia della situazione è che i veri protagonisti della diplomazia paiono giocare a un gioco pericoloso. Questo scenario complesso ci invita a riflettere su come le dinamiche di potere possano influenzare il destino di intere nazioni. Riusciranno a mettere da parte i loro interessi?

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 3 giugno all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Uno prende abilmente in giro l’altro e intanto la criminale aggressione all’Ucraina prosegue sostanzialmente indisturbata; l’altro si lascia prendere in giro con parole di lode che trasudano di dolosa falsitĂ e di spregevole inganno. Una pace tra Russia e Ucraina che appare di lĂ da venire, mentre l’aggressore ne trae tutti i vantaggi non solo territoriali, mentre l’aggredito non può che ripiegarsi su se stesso, subendo il passaggio di strage in strage, lungo un triennale percorso di sangue e terrificanti devastazioni che registrano la strage di Bucha (marzo 2022,458 morti fra cui 9 bambini) e il recente orrore di Sumy (34 morti fra cui 2 bambini). 🔗 Leggi su Ildenaro.it