La nuova traduzione curata da Matteo Codignola restituisce al romanzo la voce ironica e crudele che lo ha reso un classico moderno

"Portnoy's Complaint" torna in una nuova traduzione di Matteo Codignola, restituendo al capolavoro di Philip Roth la sua ironia tagliente e la crudele introspezione. Questo romanzo non è solo un'opera letteraria, ma un riflesso delle ossessioni e delle aspettative della società moderna. Scoprire come la voce di Roth possa ancora farci interrogare sulle nostre identità e limiti è un'esperienza imperdibile. Non perdere l'occasione di rivivere questa pietra miliare!

È stato il romanzo che ha dato la fama a Philip Roth ma, in un certo senso, anche quello che lo ha perseguitato per tutta la vita, quasi stringendolo in una gabbia. Oggi, 56 anni dopo la prima edizione e sette dopo la morte di Roth, Portnoy's Complaint torna con una nuova traduzione italiana che cancella il Lamento e lascia soltanto Portnoy. Abbiamo incontrato Matteo Codignola che per Adelphi ha curato la nuova versione. «L'illusione di avere un occhio vergine su queste cose è ridicola – ha detto lo scrittore ad askanews – però il libro aveva bisogno di essere un po' guardato come se non fosse successo niente, di essere un po' scrostato da tutto quello che inevitabilmente gli si era depositato sopra in 60 anni di vita, una vita molto intensa poi.

