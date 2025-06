La nuova edizione della Sabatini Cocktail Competition

Il sipario si alza sulla Sabatini Cocktail Competition! L'arte del bartending si rinnova il 3 giugno 2025 ad Arezzo, portando un respiro internazionale nel cuore della Toscana. Un'opportunità unica per i mixologist di esprimere la loro creatività e talento. Non è solo una gara, ma un palcoscenico per esplorare le tendenze che stanno rivoluzionando la mixology. Chi saprà conquistare giuria e pubblico con il cocktail del futuro? Scopriamolo insieme!

Arezzo, 3 giugno 2025 – Sabatini Gin – il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini – annuncia la nuova edizione della Sabatini Cocktail Competition, il contest annuale dedicato al mondo del bartending di tutta Italia. Quest'anno, la sfida si veste di internazionalità anche nel suo tema portante che racconterà il fascino del Sogno Americano. Un invito a reinterpretare i grandi classici della mixology e dell'aperitivo italiano con un tocco di stile, che li porti idealmente oltreoceano, ispirati dalla collaborazione con il Viceversa di Miami ed il celebre bartender Valentino Longo.

