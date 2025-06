La nuova edilizia sanitaria in Campania | tra innovazione e umanizzazione

Mercoledì 4 giugno, il Politecnico Federiciano ospiterà un seminario che segna un passo fondamentale per la sanità della Campania. "La nuova edilizia sanitaria" punta a coniugare innovazione tecnologica e umanizzazione degli spazi, in un periodo in cui il benessere del paziente diventa cruciale. Un'opportunità imperdibile per professionisti e cittadini: scoprire come l'architettura può trasformare gli ospedali in luoghi accoglienti e funzionali!

“” è il tema del seminario in programma mercoledì 4 giugno, dalle ore 9.30, nell’Aula “Leopoldo Massimilla” del Politecnico Federiciano di Piazzale Tecchio. Il seminario è promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La nuova edilizia sanitaria in Campania: tra innovazione e umanizzazione

Leggi anche Edilizia, Altroconsumo lancia Horis: nuova piattaforma per una casa più sostenibile - Altroconsumo lancia Horis, una piattaforma digitale innovativa pensata per chi desidera ristrutturare in modo sostenibile.

Segui queste discussioni sui social

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido #animali #uccelli #pappagalli #parrocchetti #nuova zelanda #conservazione #riproduzione #ecologia #iniziative #enti #problemi #natura #ecologia #ambi… Leggi la discussione

#UFFICIALE - Ecco la #nuova #squadra di #Newey, l’annuncio it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

La nuova edilizia sanitaria in Campania: tra innovazione e umanizzazione

Come scrive napolitoday.it: “La nuova edilizia sanitaria in Campania: tra innovazione e umanizzazione” è il tema del seminario in programma mercoledì 4 giugno, dalle ore 9.30, nell’Aula “Leopoldo Massimilla” del Politecnico Fede ...

Edilizia sanitaria, le dichiarazioni dell'assessore Ettore Cinque

Secondo regione.campania.it: "Mentre siamo al tavolo del ministero a discutere anche del piano di edilizia sanitaria bloccato da un anno dal Ministero della Salute, e mentre lo stesso tavolo certifica le corrette procedure messe ...

Investimenti di edilizia sanitaria ed infrastrutturali della Missione 6 - Salute del PNRR

regione.campania.it scrive: 26/04/2024 - L'Ufficio Speciale Grandi Opere, in raccordo con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale e con la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento ...