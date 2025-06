La nuova casa di Federico Burdisso! La rinascita a Gubbio tra acqua fatica e futuro

Federico Burdisso, protagonista della rinascita sportiva a Gubbio, ci regala un racconto autentico di resilienza post-olimpica. Doppio bronzo a Tokyo 2021, ha affrontato momenti di crisi e la tentazione di abbandonare il nuoto. Ma ora, tra acqua e fatica, si prepara a un futuro luminoso. La sua storia è un esempio potente per tutti coloro che cercano di rialzarsi dopo una caduta. Scopri i dettagli di questo viaggio emozionante!

Siamo stati a Gubbio per incontrare Federico Burdisso, doppio bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei 200 farfalla e nella 4Ă—100 mista. In questa intervista esclusiva per Focus, Burdisso si racconta senza filtri: i momenti difficili dopo le Olimpiadi, il pensiero di lasciare il nuoto, e la rinascita sportiva iniziata con il ritorno in Italia. Le notti in camper, l’allenamento ritrovato con Simone Palombi, e la nuova vita a Gubbio: un percorso di rinascita culminato con il titolo italiano a Riccione 2024 e la rincorsa a una convocazione per i Mondiali di Singapore. Non perderti la storia di una delle stelle del nuoto azzurro, tra cadute e risalite, sogni e realtĂ nell’intervista esclusiva realizzata da Alice Liverani!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La nuova casa di Federico Burdisso! La rinascita a Gubbio, tra acqua, fatica e futuro

