La Notte Rosa accende l’estate di Bertinoro | tre giorni di eventi tra musica cinema degustazioni e Mille Miglia in moto

La Notte Rosa di Bertinoro è l'evento che segna l'inizio dell'estate romagnola! Dal 20 al 22 giugno, il borgo si trasforma in un palcoscenico vibrante, dove musica, cinema e degustazioni si intrecciano in un'esperienza unica. Scopri il fascino dei sapori locali e lasciati avvolgere dalle note del Drinkin’ Jazz Festival. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura romagnola e vivere l'estate come non mai!

L’estate di Bertinoro si apre con la Notte Rosa in un week end – quello del 20-21-22 giugno - ricco di appuntamenti. In quelle giornate va in scena, infatti, “Hit's Summer nei Borghi e Rocche di Romagna” con un programma che spazia dalla musica (con il Drinkin’ Jazz Festival) all’enogastronomia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La Notte Rosa accende l’estate di Bertinoro: tre giorni di eventi tra musica, cinema, degustazioni e Mille Miglia in moto

Leggi anche Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Segui queste discussioni sui social

#Roma: nella #notte #rogo nell'ex #MiraLanza, #esplosione in un #negozio e #auto in #fiammeTre #incendi alle prime luci dell'alba. Nell'ex #stabilimento #industriale trovate 20 #bombole di #gas. Si indaga sui tre episodi. Nessun #feritoonl… Leggi la discussione

luna piena,d’animo si cela,maschera si cenadi apparenza, è scenafreddo scorre in vena,respiro si gela.almeno questa sera,risparmiami, luna eterea#poesia #poesiaitaliana #notte #luna #scrittura #introspezione Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Romagna scalda i motori per la ventesima Notte Rosa: la potenza della musica accende l’estate italiana

Scrive quotidiano.net: Inizia il conto alla rovescia, Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna festeggia la 20esima edizione de La Notte Rosa – HIT’S Summer, che quest’anno celebra anche il Solstizio d’estate, diventando uffici ...

La Notte Rosa 2025 accende la Romagna con musica e spettacoli

Segnala altarimini.it: Dal 20 al 22 giugno la Riviera e l’entroterra si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare il solstizio d’estate con concerti, dj set e spettacoli per tutte le età ...

Dal 20 al 22 giugno andrà in scena La Notte Rosa. Oltre cento eventi fra concerti e spettacoli per celebrare la grande festa del solstizio

Lo riporta quotidiano.net: Un viaggio in Romagna alla scoperta della storia, cultura e tradizioni che raccontano la “terra del sorriso”. Un’occasione speciale ...