La notte nel cuore anticipazioni puntate serali dell’8 giugno | Sumru rischia la vita e viene salvata da Nuh

La suspense è alle stelle con "La notte nel cuore"! Domenica 8 giugno, preparati a vivere emozioni intense: Sumru si trova in una situazione disperata e Nuh potrebbe essere l'unico a salvarla. Questo colpo di scena non solo tiene incollati allo schermo, ma riflette un trend crescente: le storie che esplorano il coraggio e la salvezza in situazioni estreme attirano sempre più attenzione. Non perdere questi episodi ricchi di adrenalina!

La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo terzo appuntamento domenica 8 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:12 circa? Scopriamolo insieme. La notte nel cuore, trame episodi 8 giugno. Saranno momenti di terrore per Sumru, che si troverà imprigionata tra le fiamme nella sua casa di campagna. L’incendio che scoppierà nell’appartamento sorprenderà la madre biologica di Nuh, che resterà intrappolata all’interno. La donna rischierà la vita, e solo il coraggioso intervento del giovane – che non esiterà a sfidare le fiamme – le permetterà di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La notte nel cuore, anticipazioni puntate serali dell’8 giugno: Sumru rischia la vita (e viene salvata da Nuh)

