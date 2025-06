La nostra squadra la tua squadra

Il 23 maggio, il leggendario Giuseppe Bergomi ha ispirato oltre 250 partecipanti all'evento "SPORT, PALESTRA DI VITA" a Bologna. Un messaggio potente: il vero valore non è nel nome, ma nello scudetto che portiamo nel cuore. In un’epoca in cui le identità si mescolano e l’inclusione è fondamentale, le parole di Bergomi ci ricordano che lo sport è molto più di una competizione: è un insegnamento di vita che unisce!

“Non pensare al nome che porti ma allo scudetto che hai sul cuore”. Sono parole del Campione del mondo Giuseppe Bergomi presente, come ospite straordinario, lo scorso 23 maggio all’Hotel Savoia Regency di Bologna in occasione dell’evento: “SPORT, PALESTRA DI VITA. OLTRE IL TALENTO: COSA CI INSEGNA UN CAMPIONE”. Evento a cui hanno partecipato 250 persone. La bella e sentita iniziativa è stata organizzata per celebrare e presentare l’ingresso della NUOVA SQUADRA in San Paolo Invest del Gruppo Fideuram di Bologna e Modena, composta da 16 Private Banker. Tutto alla presenza dell’Area Manager Claudio Regoli, del Divisional Manager Giovanni Andalò, oltre a Giuseppe Riccardi Amministratore Delegato di Fondi & Sicav. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nostra squadra, la tua squadra

