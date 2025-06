La nostra è una Città in cui si lavora | a comandare è il popolo e la Legge

La nostra città è un esempio di democrazia partecipativa, dove il potere è realmente nelle mani del popolo. Qui, diritti e doveri si intrecciano, creando una comunità in cui ogni voce conta. In un’epoca in cui l’uguaglianza è al centro dei dibattiti globali, il nostro impegno per la dignità di tutti i cittadini diventa un faro di speranza. Scopri come possiamo costruire insieme un futuro migliore, senza divisioni.

. Ciascuno di noi tutti ha dei diritti, quand'è insieme con altri, e quando è solo; ciascuno di noi tutti ha dei doveri. Nella Città non c'è uomo né donna, miscredente o fedele, bianco o nero. I cittadini sono uguali. Tutti vivano nella loro dignità, né miseri, né troppo ricchi: a ognuno fraterna dia il suo aiuto la Città. Chi pensa, chi produce, chi lavora, ognuno dia una mano alla Città: lei vuole che nessun rimanga fuori per la pigrizia o per la povertà. È una la Città, ma il cittadino è diverso un dall'altro, al suo paese, nel suo nord, nel suo sud, nel suo dialetto: la Città non ci vuole fatti a schiera.

