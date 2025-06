La Nazionale italiana basket in carrozzina a Veroli

Si accendono i riflettori su Veroli, dove dal 2 all'8 giugno 2025 si svolgerà una settimana di alta intensità per la Nazionale italiana di basket in carrozzina under 23. In preparazione al mondiale in Brasile, gli azzurri si alleneranno al PalaCoccia, un evento che non solo celebra lo sport, ma promuove anche l'inclusione e la passione per il basket in tutte le sue forme. La sfida del futuro parte da qui!

Dal 2 all'8 giugno 2025 gli azzurri saranno a Veroli. La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina under 23 si allenerà al PalaCoccia in vista del mondiale che si terrà in Brasile dal 12 al 20 giugno 2025. “Prende il via una settimana importante per la nostra Nazionale Under 23, che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La Nazionale italiana basket in carrozzina a Veroli

Leggi anche Simone Biondini confermato responsabile tecnico per la Nazionale italiana di biathlon - Simone Biondini è stato riconfermato responsabile tecnico della nazionale italiana di biathlon, un gesto che riflette il valore del suo lavoro di specializzazione a Frassinoro.

Segui queste discussioni sui social

#UCL | #PSG, #Donnarumma: "Abbiamo concluso una stagione straordinaria. Futuro? Ora penso solo alla #Nazionale"ly/-0oAp Leggi la discussione

15 maggio 1910: la prima partita della Nazionale non è contro chi doveva essere. 15 maggio 1910. La storica data dell'esordio della Nazionale italiana di calcio contro la Francia. Eppure i primi avversari non sarebbero dovuti essere i fran… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Italia Basket in carrozzina U23, i convocati per i Mondiali 2025 in Brasile

Lo riporta pianetabasket.com: La Nazionale Under 23 di pallacanestro in carrozzina si ritroverà lunedì 2 giugno a Veroli (Frosinone) per una settimana di allenamenti prima della partenza per i Campionati del Mondo ...

Under 23 Fipic ai Mondiali: Sbuelz e Tomaselli tra i convocati

Da milanosportiva.com: Mondiali U23 Fipic in Brasile: due atleti della Briantea84 Cantù convocati con l’Italia. Il ritiro a Veroli dal 2 giugno.

Basket in carrozzina. C’è un po’ di Santo Stefano nella nazionale in cerca del pass per le Paralimpiadi

Lo riporta sport.quotidiano.net: Da domani a lunedì la Nazionale italiana di basket in carrozzina sarà impegnata ad Antibes (Francia) nel torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Nella formazione azzurra figurano ...