La musica trasforma il dolore in gioia | i torinesi Eugenio in Via Di Gioia premiati da Gino Cecchettin | Il video

La musica ha il potere di trasformare il dolore in gioia, e gli Eugenio in Via di Gioia ne sono la prova vivente. Premiati al Rino Gaetano Day, hanno dimostrato che l'arte può rompere schemi e rigenerare emozioni. In un periodo in cui la creatività viene spesso messa alla prova, il loro approccio innovativo e provocatorio si fa portavoce di una nuova generazione. Scopri come la loro musica risuona con il nostro tempo!

Ieri sera, lunedì 2 giugno, al Rino Gaetano Day, gli Eugenio in Via di Gioia, rappresentati da Eugenio Cesaro, hanno ricevuto il Premio Rino Gaetano con questa motivazione "Per lo spirito di innovazione e la libertĂ artistica, con un approccio musicale ironico e provocatorio fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "La musica trasforma il dolore in gioia": i torinesi Eugenio in Via Di Gioia premiati da Gino Cecchettin | Il video

