La musica delle Divine del cinema Tutti i suoni della grande Hollywood

Rivivi la magia di Hollywood attraverso le canzoni che hanno segnato un’epoca! Le melodie iconiche cantate dalle dive del cinema, come “Somewhere over the rainbow” e “Mambo italiano”, non solo accompagnano i film, ma raccontano storie di passione e sogni. In un’epoca in cui la musica torna a essere protagonista, scopri come questi brani continuino a ispirare nuove generazioni e a far vibrare il cuore degli appassionati. Un viaggio sonoro imperdibile!

Le grandi canzoni rese celebri dalle dive di Hollywood e del cinema italiano, assieme a brani diventati famosi per aver accompagnato le gesta di queste star sul grande schermo. Pezzi come “Somewhere over the rainbow“, “Que será será“, “Moon River“ e “My favorite things“, “Mambo italiano“ e “The girl from Ipanema“, associati a nomi come Marilyn, Rita Hayworth, Doris Day e Judy Garland. Il tutto riletto in una chiave che mescola classica, stile da colonne sonore, jazz, swing e sonorità latine. È quanto proporrà il concerto dal titolo “Le divine del cinema“, che si terrà domenica alle 17 in Villa Longoni a Desio con un programma fatto di musiche e canzoni del cinema hollywoodiano del ‘900. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La musica delle Divine del cinema. Tutti i suoni della grande Hollywood

