La musica contro il silenzio | i musicisti italiani in piazza per la Palestina

La musica si fa eco di speranza e solidarietà: i musicisti italiani uniscono le loro voci in una mobilitazione per la Palestina, trasformando le piazze in palcoscenici di protesta e bellezza. Questa ondata sonora non è solo un'iniziativa, ma un simbolo potente di come l'arte possa farsi portavoce di valori universali. In un momento storico così delicato, la musica diventa il linguaggio che unisce e dà forza a chi lotta per la pace.

Una mobilitazione senza precedenti: un'ondata sonora attraversa l'Italia, da nord a sud, una partitura collettiva che risuona nelle piazze.

Leggi anche La musica contro il silenzio sul genocidio in Palestina: un concerto davanti al Politeama - La musica si fa eco di una voce potente e necessaria: domenica 1° giugno, il Politeama di Palermo ospiterà un concerto che unisce artisti e cittadini in un abbraccio solidale per il popolo palestinese.

Musica contro il silenzio (sulla Palestina), in centinaia in piazza Carignano a Torino per cantare e suonare

Segnala quotidianopiemontese.it: Musica e canto uniti a Torino e in Italia per rompere il silenzio sul massacro in Palestina. Un evento corale per la libertà e i diritti umani ...

La musica contro il silenzio, anche Genova suona per la pace in Palestina

Come scrive ilsecoloxix.it: Martedì 3 giugno, dalle 17.45, piazza De Ferrari ospiterà un’orchestra a cielo aperto per un’iniziativa nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica su ...