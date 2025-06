La moglie di Inzaghi | Avrei voluto dirgli di restare ma…

Un messaggio che tocca il cuore: Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, esprime la sua emozione per l’addio del tecnico all’Inter, rivelando quanto sia difficile lasciar andare chi si ama. In un periodo in cui i legami familiari e le scelte professionali sono messi alla prova, questa testimonianza ci ricorda l'importanza del sostegno reciproco in ogni sfida. Riflessioni che risuonano nel mondo del calcio e oltre.

Attraverso i propri canali social, Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha voluto commentare l’addio del tecnico all’Inter dopo quattro stagioni sulla panchina nerazzurra. Un messaggio carico di emozione e gratitudine, ma anche di consapevolezza per una scelta difficile. “La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina”, ha scritto Lucariello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

