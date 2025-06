La ministra Alessandra Locatelli in visita istituzionale a Livorno | visita alla Vespucci dopo il vertice con il Comune

La ministra Alessandra Locatelli ha scelto Livorno per un'importante visita istituzionale, sottolineando l'attenzione crescente verso le tematiche legate alla disabilità. Dopo un vertice con il comune, la ministra si sposterà a bordo dell'Amerigo Vespucci, simbolo di inclusione e impegno sociale. Un incontro che non solo mette in luce le esigenze locali, ma si inserisce in un trend nazionale di maggiore sensibilizzazione e supporto alle persone con disabilità. Un passo avanti per costruire una società più inclusiva!

LIVORNO – Visita a Livorno per la ministra della disabilità, Alessandra Locatelli. Sarà in visita a Livorno domani (4 giugno) alle 10,30 nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città di Livorno in piazza del Luogo Pio per un incontro istituzionale con sindaco, prefetto, assessore al sociale, tavolo della consulta della disabilità e associazioni per la disabilità ed associazionismo. Nel pomeriggio prevista la visita alla nave Amerigo Vespucci con un gruppo di ragazzi disabili di varie associazioni, legata ad uno specifico progetto di inclusività. Nell’occasione della visita, il ministro alle 12,30 nella saletta del gruppo della Lega al Comune di Livorno in piazza del Municipio 1 incontrerà militanti, iscritti e simpatizzanti della Lega. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La ministra Alessandra Locatelli in visita istituzionale a Livorno: visita alla Vespucci dopo il vertice con il Comune; Di Pilato scrive al ministro Locatelli: Basta schiaffi morali sul treno; Bullismo, Locatelli: Valorizzare potenzialità, non limiti delle persone con disabilità, Frassinetti: Docenti devono essere amici-psicologi per carpire pensieri insidiosi che tormentano i ragazzi; Terzo settore, Ministro Locatelli: In città belle realtà. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il ministro sul Vespucci, Locatelli a Livorno. Incontro con le associazioni

Lo riporta msn.com: L’iniziativa al Museo della Città alla presenza anche di Sindaco e Prefetto. Sul veliero nel pomeriggio visita per i disabili e la sera cena di gala ...

Disabilità e inclusione, la visita della ministra

msn.com scrive: Alessandra Locatelli ha incontrato i ragazzi, le famiglie e i volontari dell’associazione Genitori Ragazzi Down e gli operatori del Don Ghinelli .

Pordenone, la ministra Locatelli in visita alle strutture per la disabilità

Come scrive rainews.it: La visita in regione della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli inizia dal centro Anfass "Giulio Locatelli" di Pordenone, realtà che si occupa di persone con disabilità gravi e ...