La mia famiglia e altre volgarità | Alberto Farina pronto a conquistare il Cine Teatro Odeon a suon di risate

Preparati a una serata di risate irrefrenabili! Giovedì 5 giugno, il Cine Teatro Odeon ospiterà Alberto Farina con "La mia famiglia e altre volgarità", un viaggio comico tra aneddoti esilaranti e situazioni familiari che chiunque può riconoscere. In un'epoca in cui l'umorismo diventa un antidoto alle difficoltà quotidiane, Farina ci ricorda quanto sia importante ridere insieme. Non perdere l'occasione di scoprire la sua geniale follia!

Al Cine Teatro Odeon è pronto a strappare tante risate il comico Alberto Farina con "La mia famiglia e altre volgarità". Giovedì 5 giugno alle ore 21, l'artista di "Colorado" racconterà al pubblico reggino e non solo, aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "La mia famiglia e altre volgarità": Alberto Farina pronto a conquistare il Cine Teatro Odeon a suon di risate

Segui queste discussioni sui social

Flight: #DLH463ICAO code: #3C4B21Registration: D-ABYAType: BOEING 747-8Operator: Deutsche Lufthansa AG KoelnDirection: 96 (East)Speed: 531.3 kmhAltitude: 36975 ftCategory: HeavyRoute: : Miami - #MIA : Frankfurt-am-Main - #FRAPreviously see… Leggi la discussione

#NFL Week 1 Scores: Upcoming Games:9/4 - 8:20 PM EDT #DAL @ #PHI9/5 - 8:00 PM EDT #KC @ #LAC9/7 - 1:00 PM EDT #TB @ #ATL9/7 - 1:00 PM EDT #CIN @ #CLE9/7 - 1:00 PM EDT #MIA @ #IND9/7 - 1:00 PM EDT #LV @ #NE9/7 - 1:00 PM EDT #ARI @ #NO9/7 - … Leggi la discussione