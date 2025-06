La metropolitana verde M2 chiuderà alcune stazioni per tutta l’estate | quali sono e cosa cambia

L'estate milanese porta con sé la chiusura di alcune stazioni della metropolitana verde M2, tra cui Cimiano, vicina al parco Lambro. Questo cambiamento riflette un trend più ampio di ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture urbane, essenziali per garantire un servizio efficiente. Scoprire quali altre stazioni saranno coinvolte può rivelarsi fondamentale per pianificare i tuoi spostamenti estivi. Non farti trovare impreparato!

La stazione di Cimiano, poco distante dal parco Lambro di Milano, della linea M2 chiuderà per tutta l'estate. Ma non è l'unica. Tutti i cambiamenti nella circolazione della metropolitana verde nel periodo estivo.

