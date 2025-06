La maturità si avvicina Studenti all’ultimo passo tra ansie e voglia di futuro

La maturità è alle porte e con essa un mix di ansie e speranze che accomuna tutti gli studenti. Questo esame non è solo un semplice test, ma rappresenta un vero e proprio passaggio verso il futuro. Con l’avvento di nuove opportunità professionali e universitarie, la preparazione diventa cruciale. Chi riuscirà a trasformare l'ansia in motivazione? Scopri come affrontare questo momento decisivo e trovare la propria strada verso il successo!

La quinta liceo, un anno di cambiamenti e crescita caratterizzato da un traguardo fondamentale per qualunque studente: la maturità, al via il 18 giugno. Ciascuno affronta questo momento importante in modi differenti, chi si immerge completamente nello studio dell'ultimo minuto, chi si lascia prendere un po' troppo dall'ansia e chi invece è da tempo organizzato e riesce a viverlo con leggerezza. A raccontare emozioni, idee e consigli a riguardo sono i ragazzi e i professori del liceo Carlo Porta di Monza. "È un momento emozionante, sta per chiudersi un periodo importante. La presenza dei miei amici aiuta a vivere tutto in maniera più rilassata perché ci troviamo uniti nella stessa situazione", è il pensiero di Caterina Bauce, studentessa del linguistico, che sostiene sia proprio l'atmosfera positiva della classe a fare la differenza.

