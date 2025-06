La marcia di Fano per Gaza | Stop al massacro

A Fano, circa 700 cittadini si sono uniti nella marcia "Nella notte della democrazia", brandendo candele per chiedere pace e giustizia per Gaza. Questo evento non è solo una risposta all'attualità, ma rappresenta un trend globale di attivismo civico che cresce in ogni angolo del mondo. In un'epoca in cui l'indifferenza sembra predominare, la luce delle candele diventa simbolo di speranza e unità. La domanda è: cosa possiamo fare noi per contribuire a questa causa

di Tiziana Petrelli Una luce nel buio, per dire no al massacro e chiedere pace e giustizia. È con una candela in mano, custodita in un bicchiere di vetro, che circa 700 cittadini hanno attraversato il cuore di Fano nella sera del 1° giugno, partecipando alla manifestazione "Nella notte della democrazia. Gaza muore. Sanzioni subito". Un corteo silenzioso e intenso che ha unito simbolicamente corso Matteotti, viale Cairoli, piazzale Simonetti e il ponte sul porto canale, in un percorso che si è fatto voce per la popolazione palestinese. L’iniziativa, che si è svolta alla vigilia della Festa della Repubblica, ha visto in prima linea una famiglia magrebina con un bimbo "festante" che sventolava il vessillo palestinese – nero (per l’oppressione) bianco (per la speranza) verde (per la terra e l’Islam) e rosso (del sangue versato) – assieme a esponenti del mondo associativo e semplici cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La marcia di Fano per Gaza: "Stop al massacro"

