La mamma di Martina Carbonaro e il VIDEO dell' hot dog in ricordo della figlia è polemica | Lei inopportuna l' avvocato della donna | Il venditore se n’è approfittato

La polemica sulla mamma di Martina Carbonaro, Fiorenza Cossentino, ha scosso i social: il suo video con un tiktoker, in commemorazione della figlia, ha suscitato reazioni contrastanti. Molti lo considerano inopportuno, mentre l'avvocato della donna accusa il giovane di sfruttare il dolore. Questo episodio riporta alla ribalta il delicato equilibrio tra pubblico e privato nell'era dei social, invitandoci a riflettere su come gestiamo il lutto e la memoria.

In tanti hanno fatto notare come scelta di farsi filmare in un momento del genere, sia stata "inopportuna", accusandola di "freddezza". L'avvocato della donna accusa il ragazzo, che poi si scusa Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, è apparsa in un video con il tiktoker Patrizio.

