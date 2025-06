La maledizione del Bayesian | l’attesa infinita perché torni a galla la verità

Nel dramma del naufragio di agosto, la verità sembra una sirena distante. Sette vite spezzate, un sub morto in circostanze misteriose e un veliero che attende di riemergere dalle profondità. Mentre l'attenzione si sposta da un team di sommozzatori olandesi a uno nuovo, il tempo scorre e ogni giorno senza risposte alimenta la frustrazione. Un appello urgente: la ricerca della verità non può svanire nell'oblio.

Sette vittime nel naufragio dell’agosto scorso. Un sub morto un mese fa. E il recupero del veliero a Palermo deve ancora cominciare. I sommozzatori olandesi hanno fatto le valigie e nessuno è più sceso sul fondale. Ingaggiato un nuovo team. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La maledizione del Bayesian: l’attesa infinita perché torni a galla la verità

