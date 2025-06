La lezione di Varese Il prefetto cita Mattarella | Coesione sociale compito da condividere

A Varese, la Festa della Repubblica si è trasformata in un'importante lezione di coesione sociale. Il prefetto ha richiamato le parole di Mattarella, sottolineando che il compito di unire la comunità è un impegno condiviso da tutti. In un periodo in cui l'unità è più che mai necessaria, queste celebrazioni ci ricordano quanto sia vitale lavorare insieme per costruire un futuro migliore. Scopri come ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza!

Sono durate una mattina intera le celebrazioni della Festa della Repubblica a Varese. Per la ricorrenza del 2 Giugno la Prefettura ha promosso una serie di appuntamenti in collaborazione con il Comune e la Provincia. Il ritrovo è stato in piazza san Vittore, per il momento della deposizione delle corone e dell’omaggio ai Caduti all’Arco Mera. Il corteo si è spostato poi ai Giardini Estensi, tra i presenti le autorità militari, civili e religiose e numerosi rappresentanti delle istituzioni: la senatrice Giusy Versace, i deputati Alessandro Alfieri, Maria Chiara Gadda e Antonio Ferrara, il sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, i consiglieri regionali Samuele Astuti, Giuseppe Licata, Emanuele Monti e Luigi Zocchi, il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco di Varese Davide Galimberti e più di 30 sindaci del Varesotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lezione di Varese. Il prefetto cita Mattarella: "Coesione sociale compito da condividere"

Se ne parla anche su altri siti

La lezione di Varese. Il prefetto cita Mattarella: Coesione sociale compito da condividere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La lezione di Varese. Il prefetto cita Mattarella: "Coesione sociale compito da condividere"

Scrive ilgiorno.it: Sono durate una mattina intera le celebrazioni della Festa della Repubblica a Varese. Per la ricorrenza del 2 Giugno la Prefettura ha promosso una serie di appuntamenti in collaborazione con il Comune ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Segnala prealpina.it: Alla visita all’imponente edificio Settecentesco ha fatto seguito l’incontro col prefetto Salvatore Pasquariello che ha illustrato il proprio ruolo soffermandosi soprattutto sul tema della ...

Cerimoniali e istituzioni. A lezione in Prefettura

Segnala msn.com: Ha preso ufficialmente il via in Prefettura un percorso formativo rivolto agli enti locali, promosso dalla Fondazione Insigniti Omri in collaborazione con Anci Emilia-Romagna e la stessa Prefettura.