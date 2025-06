La lezione di papà Maurizio | umiltà e rispetto del lavoro

La passione di Camilla Costanzo per il teatro si unisce al profondo insegnamento del padre, Maurizio: umiltà e rispetto. Ispirata dal suo esempio, ha creato un premio teatrale per i detenuti, aprendo una finestra di speranza nel mondo carcerario. In un periodo in cui l'arte può essere una potente forma di riscatto, questo progetto sottolinea l'importanza di dare voce a chi spesso rimane in silenzio. Un gesto che fa riflettere su libertà e creatività.

