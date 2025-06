La lezione dell’Universo 25 una predizione sul futuro dell' umanità

L'esperimento dell'Universo 25 di John B. Calhoun ci offre una riflessione inquietante sul futuro dell'umanità. In un ambiente idilliaco, le popolazioni di topi si sono evolute in modo sorprendente, ma il surplus di risorse ha portato a comportamenti distruttivi e all’implosione sociale. Questo scenario ci invita a riflettere: stiamo davvero imparando dalle esperienze del passato mentre affrontiamo sfide come la sovrappopolazione e il cambiamento climatico? Un monito da consider

Nel 1968, nella tranquilla campagna del Maryland, lo scienziato John B. Calhoun realizzò un esperimento ambizioso e inquietante. Costruì una vera e propria "città ideale" per topi: nessun predatore, cibo e acqua illimitati, temperatura controllata, spazio strutturato per la nidificazione.

