Yates insegna: il team olandese firma i grandi giri con corridori diversi, la Uae ha (finora) solo Pogacar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lezione del Giro: la corazzata Visma trionfa di squadra. Al Tour la rivincita

Leggi anche Pagelle Giro d’Italia 2025: Simon Yates ha imparato la lezione, la UAE è riuscita a perdere, bravo Pellizzari - Nel Giro d'Italia 2025, la ventesima tappa ci regala l'epica vittoria di Chris Harper, un trionfo che lo consacra tra i grandi del ciclismo.

Secondo gazzetta.it: Una masterclass firmata dalla Visma-Lease a Bike al completo, non solo da Simon Yates. È così che sabato, sul Colle delle Finestre e poi verso Sestriere, si è deciso il Giro d’Italia. I meriti del bri ...

Giro d'Italia, 20a tappa: capolavoro Visma, la rivincita di Simon Yates. Ma l'harakiri di EF e UAE è colossale

Lo riporta sport.virgilio.it: Giro d'Italia, Il Colle delle Finestre ancora una volta è teatro del ribaltone: Simon Yates stavolta s'è preso la rivincita. Del Toro e Carapaz, che spreco!

Giro, la Visma: 'Per Uijtdebroeks continuare non era un'opzione'

Si legge su it.blastingnews.com: Appena a metà del percorso, la Visma Lease a Bike è rimasta in corsa in questo Giro d'Italia con soli quattro corridori. Lo squadrone olandese, che lo scorso anno completò la tripletta Giro ...