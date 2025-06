La Juventus verso la conferma di Tudor Il croato in pole ma occhio alle sorprese Mancini Pioli e Inzaghi

La Juventus accelera per trovare il suo nuovo condottiero, con Igor Tudor in pole position. Ma attenzione: nomi come Mancini, Pioli e Inzaghi potrebbero riservare sorprese clamorose. In un calcio sempre più imprevedibile, la scelta dell’allenatore potrebbe segnare non solo il futuro dei bianconeri, ma anche il destino di molte squadre in lotta per il vertice. Chi porterà la Vecchia Signora verso nuovi trionfi? La suspense è alle stelle!

Neanche il tempo di digerire il mancato arrivo di Antonio Conte, che la Juventus si è messa subito al lavoro decidere chi sarà l`allenatore della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Riporta calciomercato.com: ha centrato l’obiettivo di portare i bianconeri in Champions League e avrebbe ottime chance di restare sulla panchina della Juventus. La pensano così anche gli esperti, che danno Tudor in pole per la ...

Secondo calciomercato.com: Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Antonio Conte - rimasto al Napoli - e Gian Piero Gasperini - in procinto di passare alla Roma - la Juventus continua la ricerca.

agimeg.it scrive: Neanche il tempo di digerire il mancato arrivo di Antonio Conte, che la Juve si è messa subito al lavoro decidere chi sarà l’allenatore della prossima stagione.