La Juventus dice addio a Giuntoli dopo un anno | ufficiale l’accordo per la risoluzione del contratto

La Juventus chiude un capitolo: dopo un solo anno, Giuntoli lascia il club. Questa decisione, nell'aria da tempo, segna un momento cruciale per la Vecchia Signora, in cerca di una nuova identità dirigenziale. Con Comolli al timone, il club torinese si prepara a una nuova era, in un contesto calcistico sempre più competitivo. Chi sarà il prossimo a dirigere le manovre bianconere? La suspense cresce!

La nota del club dà l'ufficialità di una decisione che era nell'aria. Spetterà al neo direttore generale, Comolli, trovare una nuova figura da inserire nello staff dirigenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Szcz?sny, un anno da film: scaricato dalla Juventus, dice addio, per poi finire col sigaro nella festa Barcellona - Wojciech Szczesny, protagonista di un anno da film, saluta la Juventus per unirsi al Barcellona. Immortalato con un sigaro in mano, festeggia negli spogliatoi la conquista della Liga.

