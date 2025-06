La guerra del Peloponneso alla Scala Tucidide diventa uno spettacolo

La guerra del Peloponneso rivive oggi sul palcoscenico, raccontata da Maria Vittoria Rava, che trasforma una tragedia personale in un impegno sociale. Dalla perdita della sorella Francesca nel 1999, è nata una passione per il non profit, un trend sempre più attuale in un mondo che cerca risposte e connessioni. La sua storia ci ricorda quanto sia potente la resilienza: ogni sfida può diventare un’opportunità di cambiamento. Non perderti questa testimonianza!

Maria Vittoria Rava ricorda il 1999 come l'anno in cui tutto è cambiato: sua sorella Francesca muore in un incidente d'auto. "Ero avvocato, studiavo per diventare notaio. Per rendermi utile e dare un senso a ciò che era successo, cominciai a dare consulenze gratuite al mondo del non profit", racconta Maria Vittoria, presidente della fondazione Francesca Rava. "Andai in Messico per conoscere il fondatore, Padre Wasson e la realtĂ di Nph". Il resto è storia, con tante tappe, impegni e progetti. In occasione del 25° anniversario della Fondazione Francesca Rava-Nph Italia Ets - 25 anni di attivitĂ in aiuto all'infanzia e all'adolescenza, alle donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo - domani al Teatro alla Scala, alle 20, c'è una serata straordinaria con lo spettacolo concerto "Tucidide.

