La guerra civile in Sudan continua ad aggravarsi | i ribelli assaltano un convoglio dell’Onu e causano una mattanza

La guerra civile in Sudan scivola nel dimenticatoio dei media occidentali, ma la realtà è ben diversa. I recenti attacchi ai convogli umanitari dell’ONU rivelano una crisi che non si arresta, mietendo vittime tra i più vulnerabili. In un'epoca in cui le crisi umanitarie richiedono visibilità e attenzione, è fondamentale non voltare le spalle a chi soffre. La comunità internazionale non può rimanere in silenzio: ogni voce conta!

Nel silenzio dei media occidentali, la guerra civile in Sudan continua ad aggravarsi e a mietere vittime innocenti. Come riportano fonti delle Nazioni Unite, un convoglio del Programma alimentare mondiale (Pam) e dell'Unicef, diretto a El Fasher, capitale dello Stato sudanese del Darfur Settentrionale, è stato attaccato durante la notte da un gruppo di soldati. L'assalto è avvenuto mentre il convoglio umanitario si trovava nella città di Al Koma, in attesa del via libera delle autorità militari per proseguire il viaggio. Secondo fonti locali, che però non forniscono dati precisi, numerose persone avrebbero perso la vita.

Leggi anche Sudan in fiamme: chi ha sparato il primo colpo nella devastante guerra civile? - Due anni fa, il Sudan è piombato nel caos con l'inizio di una guerra civile tra l’esercito regolare di Abdel Fattah al-Burhan e le Forze di Supporto Rapido di Mohamed Hamdan Dagalo, noto come «Hemedti».

