La grande festa dei Baustelle a Firenze per 25 anni della band

La magia dei Baustelle incanta Firenze: per celebrare 25 anni di musica, la band ha dato vita all'El Galactico Festival. Una due giorni di emozioni, dove la loro musica si intreccia con il fascino della città , unendo passato e presente. Questo evento non è solo un compleanno, ma un manifesto di come la musica possa creare comunità . Scopri perché i Baustelle continuano a riscrivere le regole del panorama musicale italiano!

Firenze, 3 giu. (askanews) - Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band che si è tenuto l'1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell'Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate - i cui biglietti sono interamente sold out - sono state l'occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d'eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata. El Galactico Festival è stato un momento unico per celebrare la storia e l'identitĂ artistica dei Baustelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La grande festa dei Baustelle a Firenze per 25 anni della band

Leggi anche «Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa - Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

Segui queste discussioni sui social

Ariana Grande #ariana #Celeb #CelebNylons #celebrities #Celebrity #CelebrityNylons #Celebs #grande #nylons Leggi la discussione

Ariana Grande #ariana #Celeb #CelebNylons #celebrities #Celebrity #CelebrityNylons #Celebs #grande #nylons Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La grande festa dei Baustelle a Firenze per 25 anni della band

Come scrive libero.it: Firenze, 3 giu. (askanews) - Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival - prodotto e organizza ...

Scaletta Baustelle a Firenze, 1 giugno 2025, El Galactico Festival

Si legge su msn.com: Baustelle in concerto a Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Domenica 1 giugno debutta l’El Galactico Festival Tour 2025 dei Baustelle. Ma che scaletta suonerà la band di ...

Il 5 febbraio una grande festa a Firenze e Pisa

Da lanazione.it: Talk, conferenze, incontri per parlare dell’impatto economico e occupazionale degli aeroporti, di transizione verde e digitale, benessere sociale e scambi... Talk, conferenze, incontri per ...