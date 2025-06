La geopolitica è diventata centrale per le imprese anche quelle piccole

La geopolitica non è più solo una questione di grandi potenze: oggi le piccole e medie imprese possono trasformarla in un'opportunità. Mentre la globalizzazione si ridisegna, le aziende che sanno navigare tra tensioni internazionali e cambiamenti economici possono guadagnare un vantaggio competitivo. La chiave? Comprendere come le dinamiche globali influenzano il proprio mercato. È tempo di guardare oltre il locale e abbracciare l'innovazione strategica!

Può la geopolitica diventare una leva di valore per le aziende, e non solo un rischio da gestire? La pandemia, la guerra in Ucraina, le tensioni tra Stati Uniti e Cina, la crisi delle supply chain e la corsa alle materie prime: negli ultimi anni, la globalizzazione ha lasciato spazio a un nuovo scenario fatto di incertezze, conflitti e barriere. Le imprese italiane – dalle pmi alle multinazionali – si trovano a navigare tra guerre commerciali, crisi energetiche, sanzioni, nuove alleanze e cambi di regime che possono stravolgere in poche settimane strategie costruite in decenni. Nel libro “Geopolitica per le imprese” (Egea), il politologo Marco Valigi spiega perché nessuna azienda può più permettersi di ignorare la geopolitica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La geopolitica è diventata centrale per le imprese (anche quelle piccole)

