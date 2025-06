La Gen Z non vuole l’omogeneizzato Nelle aziende cerca guide gentili

La Gen Z si allontana dagli stili di leadership rigidi e omologanti. Oggi, cerca guide gentili, pronte ad ascoltare e a creare un dialogo autentico. Guido Stratta sottolinea l’importanza di una leadership “porosa”: per conquistare il futuro, le aziende devono imparare a valorizzare la linfa nuova. È un cambio di paradigma fondamentale che segna una svolta nel modo di fare impresa. Pronti a cogliere questa opportunità?

