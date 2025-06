La furba strategia di Giorgia Meloni sul referendum | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Scopri come Giorgia Meloni sta giocando le sue carte sul referendum, con una strategia comunicativa astuta e distintiva. Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it, analizziamo come la sua mossa si inserisca in un panorama politico in continua evoluzione. Un punto interessante? La capacità di navigare tra le diverse correnti della maggioranza, pur mantenendo il controllo. Resta aggiornato e ascolta!

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della furba strategia di Giorgia Meloni sul referendum: diversa sul piano comunicativo da quella di altri suoi colleghi di maggioranza, ma identica nel risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni, l’astensione senza andare al mare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum, Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede: cosa comporta questa scelta per il quorum

informazione.it scrive: Formula diversa ma il risultato non cambia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le celebrazioni del 2 giugno ufficializza la sua posizione sui referendum dell’8 e 9 giugno. Non invita ...

Referendum, Meloni la furba: “Vado, ma lascio lì la mia scheda”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: “Vado a votare, ma non ritiro la scheda del referendum”. Con una formula contorta e furbesca, pronunciata durante le celebrazioni del 2 giugno, Giorgia Meloni ha finalmente dichiarato la sua posizione ...