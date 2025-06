La Flotilla è salpata da Catania Dagli Usa le prime minacce

La Flotilla è finalmente salpata da Catania, portando con sé un messaggio di speranza e libertà per Gaza. La barca a vela Madleen rappresenta la determinazione di chi lotta contro l'assedio, ma gli Stati Uniti lanciano già le prime avvertenze. Un gesto audace che si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso i diritti umani. Riuscirà questa iniziativa a cambiare le sorti di chi vive in difficoltà?

È salpata da Catania domenica pomeriggio la barca a vela Madleen, la nuova iniziativa della Freedom Flotilla volta a rompere l’assedio di Gaza dal mare. Oltre all’equipaggio, a bordo ci . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Flotilla è salpata da Catania. Dagli Usa le prime minacce

