la fiorentina vince la nona edizione del trofeo d alterio group

La Fiorentina trionfa nella nona edizione del Trofeo D’Alterio Group, battendo l’Atalanta in finale e dimostrando che il talento fiorentino è in continua ascesa. In un contesto di crescente attenzione per il calcio giovanile, il torneo ha messo in luce Alessandro Criscito, capocannoniere con 15 gol, un vero prodigio figlio d’arte. Un evento che segna il futuro, dove le nuove generazioni brillano sotto i riflettori!

Battuta in finale l'Atalanta, terza la Lazio che supera nella finalina il Genoa, Napoli al quinto posto. Mvp e capocannoniere del Trofeo D'Alterio Group con 15 reti Alessandro Criscito del Genoa, figlio d'arte. Si è conclusa ieri con il successo della Fiorentina la nona edizione del Trofeo D'Alterio Group, organizzata dall'Asd Villaricca Calcio in collaborazione

