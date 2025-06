La Fiera di Campagna Amica e della costata di Isola Rizza

Preparati a un viaggio nel gusto e nella musica alla 18ª Fiera di Campagna Amica e della Costata di Isola Rizza! Dal 5 all'8 giugno 2025, rivivremo l’energia degli anni '60, '70 e '80 con artisti straordinari. Un evento che celebra le tradizioni gastronomiche locali e il divertimento, mentre il trend del "ritorno alle radici" continua a conquistare il nostro tempo. Non perderti la costata che farà felice ogni palato!

La 18º Fiera di Campagna amica e della Costata di Isola Rizza sta tornando! Vi aspettiamo numerosi nei giorni 5-6-7-8 giugno 2025 con il seguente programma musicale: giovedì 5 giugno con Marbos, Musica live anni 60-70-80 venerdì 6 giugno con Luca Verri sabato 7 con Viva gli anni 80 e. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - La Fiera di Campagna Amica e della costata di Isola Rizza

Segui queste discussioni sui social

Dal 3 al 6 marzo scorso, a Barcellona, si è tenuto l’annuale Mobile World Congress, durante il quale sono state mostrate al pubblico le ultime novità nel settore della telefonia mobile. Ecco le novità che abbiamo visto nel corso di questa … Leggi la discussione

Torna l’appuntamento primaverile di Gardacon al Centro Fiera di Montichiari (BS), e noi dello Stargate Fanclub Italia potevamo forse mancare? Certo che no!! Saremo presenti, infatti, in Area Fantascienza con il nostro stand e una scenograf… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

La Fiera di Campagna Amica e della costata di Isola Rizza

Da veronasera.it: La 18º Fiera di Campagna amica e della Costata di Isola Rizza sta tornando! Vi aspettiamo numerosi nei giorni 5-6-7-8 giugno 2025 con il seguente programma musicale: ...

A Isola Rizza è tempo di Fiera, e la Coldiretti festeggia gli 80 anni

Riporta veronaoggi.it: Festa a Isola Rizza nel fine settimana: dal 5 al 8 giugno torna la Fiera di Campagna Amica e della Costata organizzata da Coldiretti.

Con Coldiretti a Bra una Fiera di Pasquetta "per tutti i gusti"

Da cuneodice.it: Lunedì 21 aprile in piazza Giolitti tornano le fattorie didattiche per i più piccoli e il buon cibo a Km zero degli agricoltori Campagna Amica Anche quest'anno a Bra, alla Fiera di Pasquetta in ...