La Fiab consegna la Bandiera Gialla al Comune di Camaiore

Il Comune di Camaiore brilla con la bandiera gialla della FIAB, simbolo di un turismo sostenibile e di qualità. La recente inaugurazione della Ciclovia Tirrenica rappresenta non solo un passo avanti per il cicloturismo, ma anche un forte segnale di attenzione verso l’ambiente e la mobilità ecologica. Con questa iniziativa, Camaiore si inserisce nel crescente trend delle città a misura di bici, promuovendo un modo di vivere più sano e rispettoso. Preparati a pedalare verso un futuro sostenibile!

In occasione della prima domenica di giugno, con una bella pedalata di gruppo, sono stati ufficiali inaugurati i lavori per il rifacimento della Ciclovia Tirrenica, la pista ciclabile che da via Astoria (confine con Pietrasanta) arriva fino al Fosso dell’Abate (confine con Viareggio), costeggiando l’intero lungomare lidese. Un’opera importantissima e attesa da anni, che dona, oltre alla sicurezza di pedoni e ciclisti, maggior decoro e anche bellezza alla costa camaiorese. E l’evento è stata anche l’occasione per la consegna ufficiale della Bandiera Gialla da parte di Fiab, che attesta Camaiore come Comune Ciclabile italiano 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiab consegna la Bandiera Gialla al Comune di Camaiore

