Dal 20 al 22 giugno, il lungolago Regina Adelaide di Garda si trasformerà in un regno incantato con La Festa delle Fate. Un evento che celebra non solo la magia, ma anche la nostra connessione con le energie dell'universo. Quest'anno, il tema del Tempo ci invita a riflettere su come viviamo ogni attimo. Un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera fatata e scoprire il potere del presente! Non perdere questa avventura!

Dal 20 al 22 giugno, sulle rive incantate del lungolago Regina Adelaide a Garda (VR) torna La Festa delle Fate, l’appuntamento imperdibile per chi ama il fantasy, la magia e la connessione con le energie dell’universo. Quest’anno, l’evento esplorerà il tema affascinante e universale del Tempo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - La festa delle fate a Garda

