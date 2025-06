La festa dell’arte ‘Il Bambino Creativo 2025’ al Parco Archeologico naturalistico ‘Civita’

Domenica, il Parco Archeologico Naturalistico ‘Civita’ si trasformerà in un palcoscenico di creatività con la Festa dell’Arte ‘Il Bambino Creativo 2025’. Un evento che celebra l’immaginazione e l’espressione artistica, rispecchiando un trend sempre più forte: l'importanza della cultura per i giovani. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che stimola l’anima e avvicina le famiglie al mondo della bellezza e dell’arte. È il momento perfetto per

La festa dell’arte ‘ Il Bambino Creativo 2025 ’ promossa ogni anno dall’associazione L’Arca dei Folli di Cupra Marittima, domenica prossima si sposta nel Parco Archeologico naturalistico ‘Civita’. L’iniziativa avrà inizio alle 17. La Festa è un compendio di condivisione e cammino verso una ‘Largizione d’incanto’ dell’animo rivolto al bello come bene primario. La cerimonia si svolgerà alla presenza di innumerevoli piccoli e grandi creativi dell’Arte e del Teatro. Sono tutti giovani che negli anni hanno frequentato i corsi formativi di pittura e scultura, tenuti dagli esperti dell’Arca dei Folli e Museo Nazzareno Tomassetti, diretti dal maestro Annunzia Fumagalli e dalla dottoressa Greta De Berardinis, unitamente agli altri ragazzi che hanno seguito la formazione teatrale con gli attori Francesco e Paolo Aceti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La festa dell’arte ‘Il Bambino Creativo 2025’ al Parco Archeologico naturalistico ‘Civita’

Leggi anche Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa dell’Arte a Monteverde; La 29esima edizione della festa dell’arte: a Gravellona Lomellina tre giorni di concerti, danza e mercatini; I grovigli d’arte di inchiostro festival 2025:; La Festa dell’Arte a Gravellona, tre giorni nel “Museo a Cielo Aperto” della Lomellina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne