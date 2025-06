La Festa della Repubblica La Costituzione letta dai giovani E il tocco ’green’ per l’ambiente

In un vibrante omaggio alla Repubblica, i giovani di Pistoia hanno dato voce alla Costituzione nella storica piazza del Duomo, celebrando il 79esimo anniversario con passione e impegno. Ma non si sono fermati qui: il tocco green ha reso l'evento ancora più significativo, riflettendo l'importanza di un futuro sostenibile. In un’epoca in cui i giovani sono sempre più protagonisti del cambiamento, questa iniziativa sottolinea la loro centralità nel costruire una società migliore.

PISTOIA Bambini e ragazzi delle scuole provinciali pistoiesi protagonisti ieri nella piazza del Duomo di Pistoia della cerimonia, molto partecipata, della celebrazione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana, organizzata dalla Prefettura con il supporto logistico del Comune di Pistoia e del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo. Celebrazione che, come di consueto, è stata anticipata dalla deposizione di una corona d'alloro da parte del Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, al Monumento ai caduti in piazza San Francesco. "È la festa degli Italiani, quindi mi sembra un bel segnale che ci sia questo sentimento di vicinanza e partecipazione – ha sottolineato il prefetto Messina –.

