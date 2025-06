La Festa della Repubblica | Il voto è un dovere civico

In occasione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, il sindaco Enzo Lattuca ha sottolineato l'importanza del voto come dovere civico. Questo richiamo non è solo una celebrazione, ma un invito a riflettere sul potere che ogni cittadino ha nel modellare il futuro del Paese. Mentre la musica della Banda Città di Cesena risuonava, è emerso un messaggio potente: ogni voto conta, ogni voce è fondamentale. Non dimentichiamo il passato per costruire un domani migliore!

Appello al voto in occasione del 79esimo anniversario di una giornata, il 2 giugno 1946, che grazie al voto ha cambiato la storia del nostro Paese. Ieri pomeriggio il sindaco Enzo Lattuca ha introdotto il tradizionale concerto della Banda Città di Cesena che ha animato la Festa della Repubblica tracciando un ponte ideale tra il passato che portò alla fine della monarchia e il presente, con l’ormai prossimo referendum nel fine settimana alle porte e in occasione del quale il quorum si annuncia decisamente basso, anche come conseguenza della scelta politica di chi potrebbe adottare l’astensionismo per dichiarare la propria contrarietà ai quesiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Festa della Repubblica: "Il voto è un dovere civico"

