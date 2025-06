La falsa soldatessa ucraina che annuncia il suo compleanno sui social

La "falsa soldatessa" ucraina ha catturato l'attenzione del web, ma è solo l'ultimo esempio di come le immagini possono essere manipulate per creare notizie ingannevoli. In un'epoca in cui la verità è spesso offuscata da deepfake e fake news, è fondamentale sviluppare un occhio critico. La viralità di questi contenuti sottolinea quanto sia facile cadere nella trappola della disinformazione. Rimanere informati è più che mai essenziale!

Su X e Facebook stanno circolando diverse immagini di una presunta soldatessa ucraina che sembrerebbe compiere gli anni in continuazione. In alcuni post le si attribuiscono 25 anni, in altri 26 o 28, ma il volto è sempre lo stesso, così come l’ambientazione del presunto scatto. Anche in questo caso si tratta di contenuti falsi, generati tramite l’Intelligenza Artificiale. Dietro questa operazione sembrerebbe esserci la promozione di prodotti venduti online. Per chi ha fretta. La stessa “soldatessa” compare in diversi presunti scatti, ma indicando anche età diverse in post pubblicati anche a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Open.online

Segui queste discussioni sui social

IA do Google apresenta notícia falsa de 1º de abril como fato realcom/2025/04/03/ia-do-google-apresenta-noticia-falsa-de-1o-de-abril-como-fato-real/ Leggi la discussione

El video muestra a los ladrones de la incautación falsa para robar dos cachorros de la tienda de mascotas de Colorado: la policía #cachorros #Colorado #dos #falsa #incautación #ladrones #los #mascotas #muestra #para #policía #robar #tienda… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Kiev annuncia cattura di due soldati nordcoreani nel Kursk

Scrive msn.com: I due - secondo quanto hanno riferito gli 007 ucraini - hanno confermato di essere soldati scelti dell'esercito. Uno in particolare, che si è qualificato come fuciliere, aveva una falsa carta d ...

Ucraina, Kiev annuncia cattura di due soldati nordcoreani nel Kursk

Riporta rainews.it: Le truppe ucraine impegnate nella regione russa di Kursk hanno rivendicato la cattura di due soldati nordcoreani, e di averli consegnati all'intelligence a Kiev per gli interrogatori. Né Mosca e ...

Il documento russo falso del soldato nordcoreano catturato dall’Ucraina

Segnala ilpost.it: Secondo l’ufficio di presidenza ucraino la Russia «sta cercando di nascondere il fatto che questi soldati provengano dalla Corea del Nord dando loro documenti falsi che indicano una loro ...