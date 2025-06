La Divina Commedia va a nozze Il restauro di una copia del 1512 grazie agli sposi mecenati

Un matrimonio da favola ha fatto rivivere un capolavoro! Il restauro della copia del 1512 della Divina Commedia, donato da due sposi mecenati, segna un momento di rinascita culturale. In un’epoca in cui l’amore per la cultura è spesso messo da parte, questo gesto luminoso ci ricorda che il sapere e l’arte possono ancora unire le persone. Scopri come un semplice “sì” può riscrivere la storia!

POPPI Un matrimonio, una biblioteca storica e un capolavoro della letteratura mondiale che torna a splendere dopo più di 500 anni. Lo scorso venerdì 30 maggio, al Castello dei Conti Guidi di Poppi si è celebrato non solo l’amore tra due giovani sposi, ma anche quello per il sapere e per la bellezza. Grazie al contributo degli sposi Gaspare Emmanuele e Valentina Trizzino e a quello dell’azienda Freschi&Vangelisti, venerdì scorso sono stati presentati i restauri di due manoscritti del XV secolo e, soprattutto, di una rarissima edizione della Divina Commedia, stampata a Venezia nel 1512 con il commento di Cristoforo Landino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Divina Commedia va a nozze. Il restauro di una copia del 1512 grazie agli sposi mecenati

