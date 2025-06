La disoccupazione cala davvero? Aumenta il lavoro fragile e povero

Il calo della disoccupazione in Italia, ora al 5,9%, sembra un segnale positivo, ma ci nasconde una realtà preoccupante: cresce il lavoro fragile e povero. La disoccupazione giovanile scende al 19,2%, ma il tasso di inattività raggiunge il 33,2%. Questo scenario evidenzia un trend allarmante: tanti giovani ai margini, senza prospettive. È tempo di riflessione e azione per costruire un futuro lavorativo sostenibile!

Secondo i dati Istat, ad aprile il tasso di disoccupazione in Italia è calato al 5,9%, con una diminuzione di 0,2 punti rispetto al mese precedente. La disoccupazione giovanile scende al 19,2%, ma il tasso di inattività, cioè la quota di persone che non studiano né lavorano e non cercano un impiego, sale al 33,2%. Si delinea così un fenomeno più complesso dietro l’apparente miglioramento del mercato del lavoro. Il calo dei disoccupati riguarda tutte le fasce d’età tranne quella tra i 25 e i 34 anni, dove il numero resta stabile. Allo stesso tempo, crescono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+39mila unità), mentre il numero complessivo di occupati è sostanzialmente fermo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La disoccupazione cala davvero? Aumenta il lavoro fragile e povero

Leggi anche questi approfondimenti

La disoccupazione cala davvero? Aumenta il lavoro fragile e povero - La recente discesa della disoccupazione in Italia, al 5,9%, fa ben sperare, ma dietro ai numeri si nasconde una realtà preoccupante: cresce il lavoro fragile e povero.

Segui queste discussioni su X

#CommentoFlash Focus: cala l’inflazione preliminare in Eurozona in maggio. Tasso di disoccupazione sotto le attese in Italia. Azionario: borse europee in ordine sparso e future negativi a Wall street. Borse europee contrastate in avvio di seduta https://intes Tweet live su X

Lavoro, numeri record per l’Italia: cala la disoccupazione, cresce l’occupazione. Il Governo Meloni incassa i dati positivi di Istat, Ocse ed Eurostat https://lavocedelpatriota.it/lavoro-numeri-record-per-litalia-cala-la-disoccupazione-cresce-loccupazione-il-govern Tweet live su X

#Lavoro, #Istat: occupati stabili ad aprile, cala tasso di disoccupazione al 5,9%. #Ocse: da #dazi e barriere commerciali impatto negativo su crescita globale. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3giugno Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

La disoccupazione cala davvero? Aumenta il lavoro fragile e povero

Scrive informazione.it: Secondo i dati Istat, ad aprile il tasso di disoccupazione in Italia è calato al 5,9%, con una diminuzione di 0,2 punti rispetto al mese precedente. La disoccupazione giovanile scende al 19,2%, ma il ...

Istat: disoccupazione in calo, ma... Ecco perché non è (solo) una buona notizia

Da informazione.it: Disoccupazione in calo, in Italia, ad aprile. Ma i lavoratori, a conti fatti, non cambiano davvero. Perché allora l'indice è positivo? Perché se gli occupati sono aumentati in un anno, in realtà non c ...

Istat, il tasso di disoccupazione ad aprile cala al 5,9%: i dati

Riporta tg24.sky.it: In Italia il tasso di disoccupazione ad aprile, su base mensile, scende al 5,9% (-0,2 punti), mentre quello giovanile al 19,2% (-1,2 punti). Sono dati riferiti dall'Istat, secondo cui il tasso di ...