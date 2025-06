LA DIPLOMAZIA CULTURALE TEMA DELLA MISSIONE A VIENNA DEL CENTRO STUDI FEDERICO II

La diplomazia culturale sta vivendo una rinascita, e l'evento di Vienna ne è la prova. Il concerto di M. Luisa Macellaro La Franca, accompagnato dal Premio Federico II all'Ambasciatore Giovanni Pugliese, non è solo un momento di celebrazione, ma un ponte tra culture. Questo incontro sotto il sole viennese sottolinea il potere dell'arte nel promuovere dialogo e cooperazione. Un passo importante verso un futuro più connesso attraverso la cultura!

Il concerto di M. Luisa Macellaro La Franca e il Premio Federico II all'Ambasciatore Giovanni Pugliese di Goffredo Palmerini VIENNA – È un pomeriggio di sole il 27 maggio a Vienna, quando la delegazione del Centro Studi Federico II giunge a Palazzo Metternich, in Rennweg 27, sede dell' Ambasciata d'Italia. La rappresentanza si è composta all'Hotel Royal, nei pressi della splendida Cattedrale di Santo Stefano, con Giuseppe Di Franco e Maria Cristina Pensovecchio, arrivati da Palermo, Maria Luisa Macellaro La Franca da Bordeaux, Mattia Carlin da Venezia e chi scrive da L'Aquila. L'evento, organizzato dal Centro Studi in stretta collaborazione con l'Ambasciata, contempla una riflessione a tre voci – l' Ambasciatore Giovanni Pugliese, il Presidente del Centro Studi Giuseppe Di Franco e il Presidente del Comitato scientifico Goffredo Palmerini – sul tema "Diplomazia e interconnessione culturale per la promozione del Soft Power, il fascino della Cultura che unisce il mondo".

