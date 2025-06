La dedica del cantante ad Angelina Mango ha commosso il pubblico e ha ricordato quanto sia importante ascoltarsi

L a penultima data del tour Palajova 2025 ha regalato ai fan bolognesi di Jovanotti qualcosa di più di uno spettacolo. Sul palco dell’arena gremita, tra luci e canzoni, l’artista toscano ha interrotto la scaletta per rivolgersi a una spettatrice d’eccezione: Angelina Mango. Seduta tra il pubblico, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha ascoltato con emozione le parole affettuose che Jovanotti le ha dedicato. «Si è fermata per ripartire più forte», ha detto, sottolineando quanto sia importante riconoscere il coraggio anche nei momenti di pausa. Il pubblico ha risposto con applausi scroscianti, in un’ondata di affetto che ha travolto la giovane cantante. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La dedica del cantante ad Angelina Mango ha commosso il pubblico e ha ricordato quanto sia importante ascoltarsi.

